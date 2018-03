Ils pievel duai avair la pussaivladad da votar davart la cumpra da novs aviuns da cumbat ed in nov sistem da defensiun aviatica. Il cussegl federal preschenta l'uschenumnà «Program Air2030» al parlament. Sche quel deliberescha il conclus, sche po la populaziun rimnar suttascripziuns e votar.

Referendum per «Air2030» pussibel

Ils meds per la protecziun dal spazi d'aria svizzer stoppian vegnir remplazzads. Ils aviuns da cumbat dal tip F/A-18 cuntanschan il 2030 la fin da lur vita. Ils Tiger F-5 saja gia oz be pussaivel da duvrar durant il di e tar bun'aura. Cunter in adversari modern n'avessan quels nagina schanza. Er ils sistems da defensiun aviatica al palantschieu cuntanschan proximamain la fin da lur vita. Quai ha communitgà il cussegl federal.

Per questa raschun ha il cussegl federal prendì ina decisiun da principi da planisar ina renovaziun dals meds da protecziun per il spazi d'aria cun in volumen finanzial da maximalmain 8 milliardas francs.

Program Air2030 Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Il VBS (Departament federal da defensiun, protecziun da la populaziun e sport) planisescha da renovar ils meds per la protecziun dal spazi d'aria sco pachet cumplet «Program Air2030». Las parts principalas dal program èn novs aviuns da cumbat ed in nov sistem al terren per la defensiun cunter aviuns. Il volumen finanzial da maximal 8 milliardas francs sa referescha sin quests dus projects. Dasperas tutgan tiers er la renovaziun e modernisaziun tar il sistem per manar la surveglianza dal spazi d'aria. Tranter ils projects datti bleras parts che sa cruschan e che dependan ina da l'autra en vista tecnica, operaziunala, da temp e finanziala.

Referendum facultativ pussibel

Anc avert è stà tge proceder ch'il cussegl federal elegia per il «program Air2030». Damai ch'i sa tracta tar la renovaziun dals meds per la protecziun d'ina dumonda fundamentala da la segirezza vul il cussegl federal che la populaziun po votar davart la chaussa. Uschia vegnia el encunter al resentir democratic dals Svizzers ed er a las pretensiuns dal parlament. Perquai è il program suttamess al referendum facultativ, quai munta che la populaziun ha la pussaivladad da rimnar suttascripziuns ed uschia pussibilitar da votar en chaussa.

