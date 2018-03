Il tribunal administrativ federal ha decidì: Da scursanir l'agid finanzial per l'egualitad tranter um e dunna tras il biro federal era legitim.

Reducziun da daners per organisaziuns da dunnas è valaivla

En sia sentenzia fa il tribunal administrativ federal attent ch'ins aveva nagin dretg giuridic sin ils daners ch'il biro federal pajava per sustegnair l'egualitad tranter um e dunna. L’uffizi possia decider autonom tgi che survegnia daners. Uschia che las reducziuns na cuntrafetschian betg a la lescha.

I sa tracta da daners che vegnan concedids ad instituziuns privatas che cusseglian ed infurmeschan dunnas en la vita professiunala. U che van ad organisaziuns che sustegnan umens e dunnas tar la reintegraziun en la vita professiunala suenter ina pausa ord motivs famigliars.

Daners dal chantun per l'uniun dal Grischun

Pertutgada da las scursanidas è la centrala da dunnas en il Grischun, en la Turgovia ed en il Tessin. Davent dal 2019 na vegnan ellas a retschaiver nagins daners pli dal biro federal. Decidì avevan ins quai gia il 2016. La centrala da dunnas dal Grischun aveva lura reagì e dumandà il chantun per sustegn. Il parlament ha lura concedì in pajament annual da 100'000 francs durant quatter onns. Uschia po la centrala salvar lur servetsch. Ella porscha cunzunt servetschs da cussegl e sustegn giuridic tar cas da mobbing, egualitad da pajas ni mulesta sexuala. La centrala da dunnas gida tar 120-150 cas per onn.

RR novitads 14:00