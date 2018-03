Curt e concis

Onn da record per bancas Raiffeisen: Augment da bunamain 22% sin 917 milliuns francs.

Raiffeisen vul prender mesiras per reducir conflicts d'interess.

Banca stgaffescha ulteriuras reservas en l'autezza dad 80 milliuns francs.

La gruppa da bancas Raiffeisen ha fatg l’onn passà in gudogn da record. El saja s'augmentà per bunamain 22% sin 917 milliuns francs. Quai ha communitgà la gruppa. Plinavant veglia ella prender mesiras per reducir conflicts d’interess pussaivels. Tranter auter veglia ella zavrar sias participaziuns. Dapli detagls n'ha la banca betg numnà. La fin d'october ha la FINMA instradà ina procedura cunter la Raiffeisen en quest connex. Grazia al bun resultat stgaffescha la Raiffeisen ulteriuras reservas en l'autezza da 80 milliuns francs per ristgs da la banca generals.

Fatschenta d'ipotecas resta pitga pli impurtanta

Era las fatschentas da bilantscha èn sa sviluppadas fitg bain. Las pretensiuns ipotecaras èn cun in plus da 7,2 milliardas francs creschidas dapli che la media dal martgà. La quota da participaziun al martgà da la Raiffeisen è tar ipotecas indigenas da nov tar 17,5%. Era las facultads administradas èn l'onn 2017 creschidas sin 6,8 milliardas francs, quai che munta 3,4% dapli, sin 209,6 milliardas francs.

Raiffeisen La gruppa da bancas Raiffeisen è la terz gronda gruppa da bancas en Svizra. Ella ha 1,9 milliuns societarias e societaris. La Raiffeisen è plazzada en 912 lieus en l'entira Svizra. Per ils 31.12.2017 ha la banca administrà facultad da clients en l'autezza da 201 milliardas francs.

