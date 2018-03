La Svizra ha ensemen cun la Germania, l'Austria ed il Prinicipadi da Liechtenstein suttascrit ina decleranza per cumbatter la tuberculosa tar tschiervs.

La Svizra vul agir ensemen cun l'Austria, la Germania ed il Principadi dal Liechtenstein per cumbatter la tuberculosa tar tschiervs en il territori da las Alps. Represchentants dals 4 pajais han suttascrit la mesemna a Salzburg ina decleranza communabla. Per il Grischun è quai stà l'Uffizi per sanadad d'animals.

La finamira è dad impedir che glieud ed animals s'infecteschian. Per quest intent vegn installada ina gruppa da coc internaziunala. La derasaziun da la tuberculosa tar animals ed il success cun las mesiras encunter vul ins documentar.

