Suenter il scandal en la contabilitad da «Autos da Posta Svizra SA» duai il parlament sa fatschentar cun la cuassa. La Partida socialdemocratica (PS) e la Partida liberaldemocratica (PLD) vulan ina sesida extraordinaria cun la cussegliera federala Doris Leuthard.

Suspect da far cifras mendras per serrar filialas

Il schef da la fracziun da la PS, Roger Nordmann, ha confermà in rapport da la gasetta «SonntagsZeitung». Sper las irregularitads tar «Auto da Posta» dettia quai anc auters problems da doscitar. Per exempel era la serrada da filialas da posta, ha ditg Nordmann. Uschia speculescha la PS che resultats pudessan vegnir fatgs menders per giustifitgar da serrar filialas.

Dacurt era vegnì enconuschent che «Autos da Posta Svizra SA» duai avair cugliunà en la contabilitad. Quai cun far gudogns en las fatschentas subvenziunadas per finanziar cifras cotschnas tar fatschentas liberas. Tar las fatschentas sin trajects subvenziunads na dastga Autos da Posta Svizra però far nagin gudogn.

