Svizra - Prolungar surannaziun sin 20 onns

Il Cussegl naziunal vul dublar la surannaziun per donns da persunas. Pretensiuns giuridicas per tals donns duessan pir scrudar suenter 20 onns e betg gia suenter 10 onns, sco quai ch'i è oz il cas. Quai duai era valair per persunas cun donns dad asbest.