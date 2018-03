Johannes Rüegg-Stürm sa retira per immediat sco president dal cussegl d'administraziun.

Curt e concis:

Suenter l'eclat enturn Pierin Vincenz sa retira il president dal cussegl d'administraziun da la gruppa Raiffeisen, Johannes Rüegg-Stürm per immediat da ses uffizi.

Il professur da la HSG da 57 onns ha presidià il cussegl d'administraziun en in pensum da 50% dapi il 2011. Commember dal cussegl d'administraziun ès el dapi il 2008.

Pascal Gantenbein vegn ad interim a manar il cussegl d'administraziun.

Quai saja in impurtant pass per mantegnair la credibilitad da la Raiffeisen Svizra suenter l'ultim svilup en chaussa Pierin Vincenz, scriva la banca en ina communicaziun a las medias. Er la procedura currenta da la Finma vegn numnada sco raschun per quest pass.

Il professur da Basilea Pascal Gantenbein surpiglia uss sco nov vicepresident da manar il gremi. El è vegnì elegì il 2017 sco cusseglier d'administraziun independent.

RR novitads 20:00