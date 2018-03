La dumonda per arrest d'inquisiziun è la consequenza d'ina procedura penala cunter Pierin Vincenz ch'è vegnida enconuschenta la mesemna. L'impuls per quella ha dà ina denunzia penala la societad da cartas da credit Aduno dal december 2017. Investigà vegn er cunter quatter ulteriuras persunas ord il conturn professiunal da Pierin Vincenz. Tranter quellas persunas è er in ulteriur anteriur commember dal cussegl d'administraziun dad Aduno.

Pierin Vincenz refusa tut las renfatschas. En ina posiziun da la mesemna, è Vincenz vegnì cità cun ils pleds: «Jau hai adina respectà l'interess da las interpresas per quellas che jau hai lavurà. Ed jau sun persvadì che jau n'hai betg ma fatg culpaivel per insatge.»

Suenter che la Banca Raiffeisen è vegnida infurmada da la giustia turitgaisa davart la procedura penala, ha ella medemamain fatg ina denunzia penala cunter ses anteriur CEO. La banca agescha en la procedura sco accusader privat.