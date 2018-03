Cura che l'anteriur schef da la banca Raiffeisen Pierin Vincenz è sa retratg l'atun 2015, han ins discutà tar la banca da far in contract da cussegliader cun el. Uschia rapporta la «Sonntagszeitung».

L’idea ch’il president dal cussegl d'administraziun Johannes Rüegg-Stürm aveva sviluppà ensemen cun Pierin Vincenz era, da formular in contract da cussegliader. Suenter sia retratga avess Vincenz survegnì durant tschintg ulteriurs onns, mintgamai in mez milliun francs ad onn per ses cussegls.

Suenter lungas discussiuns, e pervi d'avertiments dals giurists da la banca, haja il cussegl d'administraziun da la Raiffeisen lura la finala ditg na ad in tal contract. Quai scriva la «Sonntagszeitung».

Atgnamain auter plan

Atgnamain cuntegneva il contract da Pierin Vincenz sco schef da la Raiffeisen in passus, ch’el survegnia suenter sa retrair in’indemnisaziun da partenza da tschintg milliuns francs. Ina tal’indemnisaziun, blers onns usit en l’economia svizra, n’era da quest temp però betg pli pussaivla. Dapi l’iniziativa Minder acceptada il 2013 dal suveran svizzer, èn talas indemnisaziun da partenza betg pli legalas en Svizra.

