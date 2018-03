Curt e concis:

En il center da la nova lescha stat in scumond automatic per vita duranta per lavurar en mastergns cun contact tar minorens per prechastiads.

Grazia ad ina clausula da cas gravants po il derschader desister en cas levs d'in scumond da lavurar cun minorens per vita duranta.

Relaziuns tranter adolescents e giuvens creschids na vegnan betg regladas spezialmain.

Il project è cun la decisiun dal Cussegl naziunal pront per la votaziun.

En il center stat la clausula da cas gravants. Quella duai pussibilitar a las dretgiras da far excepziuns en cas zunt levs. L'iniziativa che pedofils na duain betg pli dastgar lavurar ensemen cun uffants cuntegna numnadamain in automatissem.

Independent da las circumstanzas dal cas, sto vegnir scumandà a mintga delinquent prechastià la lavur cun minorens. La mesira penala na gioga nagina rolla. Quai cuntrafa dentant al principi da la commensurabladad.

Principi da commensurabladad Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Il principi da commensurabladad è in principi giuridic en Svizra (Verhältnismässigkeitsprinzip). Quel pretenda da pasar giu mesiras da l'interess public e lur consequenzas per ils interess privats e dretgs da basa.

Sentenzias absurdas

Cun la clausula da cas gravants na vul il parlament dentant betg introducir in'examinaziun dal principi da commensurabladad. Sentenzias absurdas u sentenzias che cuntrafan fitg al principi da commensurabladad duain uschia vegnir evitadas. Nagin'excepziun po la dretgira dentant far tar delinquents clinicamain pedofils u tar sentenziads ch'èn stads involvids en cas fitg gravants.

En il messadi ha il Cussegl federal publitgà exempels pussaivels per cas levs, tranter auter mussar videos da sex cun cuntegn pornografic d'uffants tranter giuvenils e tar l'amur da giuvens creschids ed uffants giuvenils.

Excepziun per amur da giuventetgna

Ina differenza gronda tranter ils cussegls hai dà areguard ina definiziun ch'avess fixà in'excepziun per l'amur da giuventetgna en la lescha. Il Cussegl dals chantuns aveva decidì la mesira e suenter puspè laschà crudar quella. Er il Cussegl dals chantuns ha sbittà questa mesira. Tenor cussegliera naziunala Natalie Rickli (SVP/ZH) na fetschia nagin basegn da fixar in'excepziun en la lescha, perquai ch'i saja la suletta excepziun pussaivla. Il project è ussa pront per la votaziun.

Scumond per vita duranta

Il project da votaziun cuntegna in catalog vast da delicts che han per consequenza in scumond da lavurar cun uffants e minorens per vita duranta. Tar quests delicts tutgan per exempel acts sexuals cun uffants, pornografia d'uffants, mulestas sexualas u exibiziunissem davant minorens.

Er la lavur cun unfrendas che basegnan protecziun è suenter scumandada als sentenziads. Quai pon esser persunas ch'èn restrenschidas psichicamain u spiertalmain u persunas che na pon betg sa dustar. La proposta dal Cussegl federal che scumonds per vita duranta ston vegnir examinads suenter in tschert temp e pon puspè vegnir schliads, ha il parlament refusà.

Iniziativa dal 2014

L'iniziativa era vegnida acceptada il 2014 dal pievel e dals chantuns. Gia il december 2013 avevan ils cussegliers decidì independent da l'iniziativa da rinforzar il scumond da lavurar. Suenter quai reschim èn ils scumonds per regla stads limitads per in tschert temp. Nov era là ch'ins ha era pudì dar scumonds da contact e da zona.

