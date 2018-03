In bun cumenzament per il territoris da skis en Svizra: Enfin la fin da schaner han las pendicularas dumbrà 12,5% dapli giasts che l'onn avant.

En cumparegliaziun cun la media dals davos tschintg onns è l'enviern actual in bun enviern per ils territoris da skis svizzers: Tenor las pendicularas svizras munta il plus a 5,7%. Ins possia dentant betg emblidar, ch'ils davos trais onns sajan stads difficils per las pendicularas svizras.

Trais giadas dapli entradas en il Tessin

Pudì profitar han tut las regiuns, il pli fitg dentant il Tessin cun in plus da 302% e las Alps dal Vad/ Friburg cun in augment da 48%. La raschun che exact questas regiuns hajan profità uschè fitg saja quella, ch'ils territoris da skis en las regiuns sajan bass ed ellas hajan perquai patì pli fitg da la mancanza da naiv ils davos trais onns. Il Grischun ha registrà in plus dad 8,6%.

Prognosa positiva

Las prognosas per la segunda mesadad da la stagiun èn optimisticas. Quai cunzunt en vista a las vacanzas da sport. Pervia da las navaglias sajan las cundiziuns grondiusas sin las pistas.

