Er en il futur survegnan ils parlamentaris in abunament general d'emprima classa. Il Cussegl naziunal ha la gievgia sbittà ina moziun da Lukas Reimann da la PPS da Son Gagl.

Maletg simbolic: Ils parlamentaris dal Cussegl naziunal e dal Cussegl dals chantuns survegnan er en futur in abunament general d'emprima classa.

Ils parlamentaris dal Cussegl naziunal e Cussegl dals chantuns na ston betg desister dad in abunament general d'emprima classa. Il Cussegl naziunal ha sbittà la gievgia ina moziun da Lukas Reimann da la PPS dal chantun Son Gagl.

Cun pajar als parlamentaris mo pli in abunament general da segunda classa, savess la Confederaziun spargnar 600'000 francs, ha argumentà Reimann. Il cusseglier naziunal vuleva cun questa moziun betg mo spargnar, mabain era promover ch'ils parlamentaris vegnian pli manaivel al pievel.

Be Martullo-Blocher per midar classa

En il Cussegl naziunal ha Reimann dentant chattà pauc attenziun. Per ses postulat han sulettamain 28 parlamentaris e parlamentarias vuschà e quai cun 154 cuntravuschs. Dals parlamentaris grischuns ha sulettamain la cussegliera naziunala Magdalena Martullo-Blocher vuschà per midar classa. Silva Semadeni, Martin Candinas, Duri Campell e Heinz Brand han vuschà per mantegnair l'abunament d'emprima classa.

Nagina decleraziun da Doris Leuthard

La cussegliera federala Doris Leuthard n'ha betg declerà sia posiziun en il cussegl. A scrit ha il Cussegl federal declerà, che la pratica d'indemnisar spesas da viadi da fin ussa saja per la Confederaziun simpla e favuraivla. La segunda classa en ils trens saja occupada talmain bain, ch'i na saja betg pussaivel da lavurar durant il viadi.

RR novitads 18:00