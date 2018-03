Svizra - Parc naziunal per la regiun da Locarno

Il Cussegl federal ha stgaffi la basa per in nov parc naziunal sur ils cunfins da la Svizra e l’Italia. Uschia ha el approvà il contract internaziunal cun l’Italia cun far las adattaziuns en in'ordinaziun correspundenta.