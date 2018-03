Il Cussegl naziunal na vul naginas restricziuns supplementaras per bus a lunga distanza.

Naginas restricziuns per bus a lunga distanza

Naginas novas restricziuns per bus a lunga distanza.

Il Cussegl naziunal ha decidì oz avantmezdi cun 122 tar 69 vuschs cunter novas restricziuns per bus a lunga distanza. La cumissiun da traffic vuleva che tals bus vegnian lubids, mo sch'els na sajan betg ina concurrenza considerabla per il traffic public a lunga distanza – e mo sch'els sajan sin il pli ina concurrenza minimala per il traffic regiunal.

Nagina economia dirigistica

Uschia vuleva la cumissiun per traffic evitar che las interpresas da bus servian sulet las lingias lucrativas. Las partidas burgaisas èn dentant sa defendidas cun success cunter questas restricziuns. Ellas han avertì d'ina economia dirigistica en il traffic public – in sistem che n'haja anc mai funcziunà.

Er la cussegliera federala Doris Leuthard è cunter las restricziuns. Cun talas vegniss la situaziun actuala cementada ed il svilup evità. I saja dentant tuttina da sclerir sut tge cundiziuns ch'ins duess lubir ils bus a lunga distanza. Da l'autra vart è vegnì argumentà che quests bus sajan ina concurrenza absurda che fetschia donns economics a las viafiers.

RR novitads 12:00