Svizra - Na a No Billag ed uss?

Cun 71.6% ha il pievel svizzer dà in chanaster a l’iniziativa No Billag. Il pievel ha cun quai mussà ch'el stat davos la SSR, dentant scuà davent, n'è il tema dal service public anc ditg betg – da concessiun, lescha da medias, iniziativas e debattas suenter il na a la No Billag.