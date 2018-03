A partir dad oz enfin ils 25 da mars han giuvenils en Svizra la pussaivladad da deponer lur giavischs per il futur dal pajais tar l'uniun tetgala «parlament da giuvenils».

Maletg simbolic: Cusseglier naziunal Christian Imark, PPS da SO, Amin Casutt e Matteo Briccola dal parlament dals giuvenils.

Ils giuvenils pon inoltrar lur giavischs ed ideas per la politica svizra davent dad oz enfin ils 25 da mars ubain sin la plattafurma engage.ch u via carta postala. Sco il parlament da giuvenils communitgescha vinavant, elegian ils 13 pli giuvens parlamentaris a Berna las meglras ideas inoltradas, per silsuenter pudair discutar quellas en la politica naziunala.

Il project cun il num «Mida la Svizra» vegn organisà per la segunda giada. L'onn passà eran passa 700 giuvenils sa participads a l'acziun.

RR novitads 12:00