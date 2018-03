Il gudogn è tar 1,05 milliardas. Quel è uschia per 112 milliuns francs pli bass ch’il gudogn ch’era vegnì publitgà mez schaner.

La raschun per la correctura dal gudogn saja che l’UBS haja augmentà las reservas per cas giuridics, uschia la banca. Gia l'onn passà aveva la banca stuì curreger engiu las cifras. Malgrà pli pauc gudogn ha il CEO Sergio Ermotti tuttina gudagnà in mez milliun francs dapli che l'onn avant. Quai cun 14,2 milliuns francs. Tut en tut han ils collavuraturs da l'UBS survegnì l'onn passà bunificaziuns da 3,1 milliardas francs.

Marcantamain pli pauc gudogn

Cun quai gudogn dad 1,05 milliardas ha la banca gudagnà marcantamain pli pauc che anc l’onn 2016. Lura aveva la UBS scrit in gudogn da 3,2 milliardas francs.

