Quai suenter ch'i aveva dà mardi in disturbi, uschia ha il concern d'energia BKW communitgà.

Sch'il sistem da l'implant percorscha in problem sche tschenta quel giu automaticamain.

Cun consentiment da l'Inspecturat federal da la segirezza nucleara ha l'ovra atomara Mühleberg puspè pudì ir vid la rait la gievgia avant mezdi. Quai suenter ch'ella era vegnida tschentada giu la mesemna.

Il motiv era che la radioactivitad en il conduct da vapur era s'augmentada. Enaquella è l'implant vegnì serrà giu automaticamain. I n'haja dentant maina existì in privel per la populaziun e per l'ambient.

