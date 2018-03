Perscrutaders a la Scola politecnica (ETH) da Losanna han sviluppà in nov implantat da raitina per l'igl. La protesa neurologica da raitina duai pussibilitar als tschorvs da survegnir enavos ina part da lur vesida. Quai ha communitga la Scola politecnica da Losanna.

In nov implantat da raitina per l'igl duai pussibilitar a tschorvs da puspè vesair.

Sin l'entir mund vivan 32 milliuns tschorvs. Tar dus fin quatter milliuns è la perdita da la vesida d'attribuir a la mancanza da cellas sensiblas a la glisch. Il meglier sa lascha quai tractar cun implantats da la raitina. Lur surfatscha è cuverta cun electronas che dattan impuls electrics a las cellas.

Fin ussa cuntanschevan ils implantats in champ visiv da 20 grads. Ils purtaders da quests implantats valan anc adina sco tschorvs. Per manar ina vita normala ston ils pertutgads numnadamain vesair almain 40 grad. Ils perscrutaders da l'ETH pussibiliteschan in da 46 grads.

