Curt e concis

Dapi in onn investighescha la procura publica federala encunter Ousman Sonko.

A l'anteriur minister da l'intern da la Gambia vegn renfatschà tortura e violenza sexuala.

Tenor retschertgas da la «Rundschau» datti in process en Svizra.

Sco las retschertgas da la «Rundschau» mussan, resta il cas da l'anteriur minister da l'intern Ousman Sonko da la Gambia en Svizra. Il ministeri da giustia da la Gambia ha declerà ch'il pajais na veglia betg sa maschadar en la procedura svizra.

Dapi in onn sesa Sonko en arrest d'inquisiziun, e là vegn el per entant a restar. Avant in'emna è vegnida approvada ina prolungaziun da l'arrest d'inquisiziun per ulteriurs sis mais. Quai è stà la quarta prolungaziun. La davosa prolungaziun era scadida ils 25 da schaner. En la proxima fasa d'inquisiziun vulan ins interrogar ulteriuras perditgas. Ils custs per l'advocat e la dretgira vegn Sonko a surpigliar sez.

Accusà da crims cunter l'umanitad

A Sonko vegn renfatschà ch'el saja en la Gambia stà involvì en acts da tortura e violenza sexuala ed arrestaziuns senza argumentaziun. Pertutgadas sajan cunzunt stadas persunas ch'eran suttamessas ad el durant ses temp en uffizi (1996-2017).

Il 2016 era l'accusà fugì en Svizra ed aveva dumandà asil. Curt suenter aveva la polizia al arrestà pervia da suspect da crims cunter l'umanitad.

Adattà al tema Avis sin in sumegliant artitgel: Svizra Anteriur minister da la Gambia è sco requirent d’asil en Svizra

Adattà al tema Avis sin in sumegliant artitgel: Svizra Procura publica federala surpiglia cas da Sonko

Adattà al tema Avis sin in sumegliant artitgel: Svizra Regenza da Gambia vul enavos Sonko

RR novitads 11:00