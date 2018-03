Gievgia grassa a Lucerna la bun’ura a las 4:30. I spizza dad alcohol. Clowns, urs, nanins, strias e schlumpfs, tut il pussibel s'inscuntra sin viadi vers il Kapellplatz a Lucerna. En ina mes'ura èsi uschè lunsch ed il tschaiver cumenza cun il «Urknall».

Sajan quai tar ils tighers, las schimgias, ils pirats, ils monsters u las princessas – l'agitaziun è scritta a tuts en fatscha. Ed ina indiana conferma, il puls saja aut uschè curt avant l’Urknall. Per ella è il tschaiver in sentiment nundescrivibel. I saja sco in virus.

Legenda: Vanessa Barmettler: Per ella è tschaiver in sentiment nundescrivibel. RTR, Fabia Caduff

Ubain che ti has il virus u betg!

Ed infizads dal virus paran dad esser tut quels ch'èn da questas uras d’inscuntrar sin via. Millis da persunas èn gia qua ed i vegnan e vegnan adina dapliras. Uschia era il musicant Dominik, u meglier ditg ina sort «Wickinger». Da pudair sunar cun sia gugga al tschaiver, saja per el sco dad esser en il 7avel tschel.

Ils nars èn libers

L’euforia è gronda a Lucerna avant l’Urknall, era tar ils grenadiers da la «Zunft zu Safran». Els èn figuras impurtantas al tschaiver da Lucerna. Els spetgan lur schef, il «Fritschivater». Cura che quel arriva cun la bartga ensemen cun sia famiglia lura datti l'Urknall.

Flo, in dals grenadiers cun in'unifurma sco or dal cudesch d’istorgia ed in schluppet sin il dies di, ch'ins haja quest sentiment da «cribla» e quai betg mo durant il tschaiver, mabain anc blers onns suenter. Suenter l’Urknall cumenza in temp, cura ch’ins po laschar ora tut ed emblidar il stress ch’ins haja uschiglio tut l’onn.

Legenda: Grenadiers «Zunft zu Safran»: Gnervus sco uffants pitschens ch'il tschaiver cumenza. RTR, Fabia Caduff

I cribla e quai mintg'onn da nov.

Era gia ils pli pitschens sa legran enorm dal tschaiver. In urset ed ina strietta spetgan, spetgan, spetgan e na pon betg pli spetgar. Gnervus sajan els dus. Els spetgian gia dapi l’ultim tschaiver sin il proxim tschaiver, dian els cun egls glischants.

