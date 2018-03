Svizra - Goldbach: Tamedia offerescha in «fair» pretsch per las aczias

La chasa da medias Tamedia ha concretisà sia offerta per cumprar las aczias da la Goldbach Group SA. 35.50 francs vul Tamedia pajar per ina aczia. Per il cussegl d'administraziun è quai in «fair» pretsch.