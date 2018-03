Per persunas sur 55 saja ina gronda sfida da chattar ina plazza da lavur, scriva la Conferenza svizra da l'agid social. Las persunas pertutgadas restian per il pli per in lung temp senza lavur. En ils blers cas vegnian duvrads si tut ils daners da l'assicuranza cunter la dischoccupaziun. La consequenza saja che las persunas hajan da retrair agid social.

La Conferenza svizra da l’agid social ha oz preschentà lur idea per las persunas senza lavur sur 55. Quellas duessan en l'avegnir survegnir fin tar la pensiun daners da la cassa da dischoccupaziun ed uschia betg pli avair da basegn dad agid social. Quai duai valair per persunas che han lavurà almain 20 onns e che han pers la plazza da lavur en la vegliadetgna da sur 55 onns.

