La Svizra ha survegnì il schaner 1431 dumondas d'asil, radund in tschintgavel dapli ch'il december. Cumpareglià cun il schaner 2017 è la dumonda dentant sa sminuida per in dieschavel. Per l'entir onn quinta la Confederaziun cun radund 20'000 dumondas.

Il secretariat da stadi per la migraziun SEM declera l'augment dal schaner, ch'intginas dumondas inoltradas la fin da december sajan vegnidas registradas pir il schaner. Il SEM ha liquidà il schaner passa 2'200 dumondas, 500 han survegnì asil e bunamain 700 èn admessas provisoricamain.

