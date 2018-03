L’onn passà han bunamain 85’000 automobilists stuì dar giu lur bigliet u il permiss d’emprender dad ir cun auto. Cumpareglià cun l'onn avant è quai dumber restà stabil. Quai scriva l’Uffizi federal da vias ASTRA.

En la gronda part dals cas è la patenta vegnida prendida davent, perquai ch’ils automobilists èn ids memia svelt u perquai ch’els avevan bavì memia bler alcohol. In problem adina pli grond è, tenor l’ASTRA, l’ir cun auto sut l’influenza da drogas. Là èn ils cas s’augmentads per 8% cumpareglià cun l’onn avant.

Cussegl naziunal vul schluccar reglas cunter rowdys da traffic

Surpassaments da las reglas da traffic èn il mardi era stads tema en il Cussegl naziunal: Rowdys na duain betg pli adina vegnir chastiads cun in onn praschun. Il Cussegl naziunal vul che derschaders hajan puspè dapli libertad cun chastiar rowdys da traffic. Sco rowdy vala intgin che va cun 70 en ina zona da 30 u cun passa 200 kilometers l'ura sin l'autostrada.

Il pli pitschen chasti per ils rowdys è oz in onn praschun. La ministra dal traffic, Doris Leuthard, ha fatg endament che delicts da rowdys restian in delict. Tenor il Cussegl naziunal duain ils tribunals en l’avegnir pudair dar chastis pli pitschens per insatgi che va – per negligientscha - memia svelt.

