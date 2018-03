Dapi il 1996 èn ils custs da sanadad creschids en media mintg'onn per 4,6%, memia bler per il survegliader da pretschs, Stefan Meierhans. El ha preschentà propostas per franar ils custs da sanadad.

Ils pli gronds quitads dal survegliader da pretschs restan ils custs da sanadad. Dapi l'introducziun da l'assicuranza da malsauns obligatorica sajan las premias s'augmentadas mintg'onn en media per 4,6%. Durant l'onn vul Stefan Meierhans far sia part per pudair franar ils custs, e quai tranter auter cun ina plattafurma ch'è online dapli venderdi. La plattafurma duai porscher per mintgina e mintgin ina survista da pretschs che varieschian per part fitg dad ospital tar ospital. L'intent da la plattafurma e da stgaffir dapli transparenza.

Plattafurma cun tariffas cumparegliar pretschs d'ospitals , il link avra en ina nova fanestra

Legenda: Stefan Meierhans, survegliader da pretschs. Keystone

Tranter auter haja il survegliader da pretschs, Stefan Maierhans, era pudì far part da la gruppa d'experts che han elavurà 38 mesiras sin incumbensa dal minister da sanadad Alain Berset. La primavaira vul il Cussegl federal lura decider, tgeninas da quellas mesirass che duain vegnir realisadas e co vinavant.

Adattà al tema Avis sin in sumegliant artitgel: Svizra Custs da sanadad: in crescher ad in crescher

RR actualitad 12:00