Il 2017 è il gudogn avant taglia creschì per 349% sin 2,8 milliardas francs, uschia la Credit Suisse. Inclusiva ils facturs spezials ha la Credit Suisse scrit avant in onn ina perdita da 2,7 milliardas francs. Lura avevan retenziuns pervi da trics cun ipotecas en ils Stadis Unids chaschunà la perdita.

Questa giada èsi in effect da contabilitad che smatga il resultat. Uschia ha l'annunzia dals Stadis Unids da sbassar la taglia chaschunà che bunificaziuns en ils cudeschs da bancas han pers valur. Tar la Credit Suisse muntan questas correcturas da valurs a radund 2,3 milliardas francs, uschia la banca gia la fin da december.

Quai che pertutga la fatschenta, ha la banca dentant pudì crescher. Quai per l'ina pervi da la banca d'investment, che ha pudì far durant il 2017 in pli aut gudogn. Da l'autra vart ha la banca pudì sbassar custs e limitar perditas en ils secturs, cun quels la banca na vul betg pli cuntinuar. Sulet quai ha meglierà il resultat per 3 milliardas francs.

RR novitads 08:00