Suenter in conflict pli lung sorta l'Uniun dals producents da legums da l'Uniun purila svizra.

L'Uniun dals producents da legums svizzers sorta da l'Uniun purila svizra, quai retroactiv sin l'entschatta da l'onn. Il pass saja ina consequenza d'in conflict pli lung. Il directur dals producents da legums, Jimmy Mariéthoz, ha confermà in rapport da la BauernZeitung.

Dapi l'atun passà sto l'uniun dals producents da legums pajar 180'000 francs dapli per la contribuziun annuala. Sco cuntramesira per quai ha l'uniun pretendì dus mandats en la suprastanza da l'Uniun purila. Avant n'avevan ils producents da legums nagin mandat en la suprastanza. L'Uniun purila vuleva conceder mo in mandat sco a tut las autras uniuns ch'èn commembras.

Participaziun proporziunala

L'argumentaziun da l'Uniun purila è ch'ella avess stuì auzar il dumber da mandats da 24 sin 50 per garantir la proporziunalitad da tut las uniuns. Auter tuni dentant tar l'Uniun da producents da legums: L'Uniun purila haja refusà la pretaisa dals producents da legums d'als laschar participar proporziunalmain en tut ils gremis.

Il president dals purs svizzers Markus Ritter ha ditg, che la suprastanza tractia il cas il 1. da mars. La finamira saja ina dumonda da reponderaziun a l'adressa dals producents da legums.

RR novitads 14:00