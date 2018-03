Cusseglier federal Ignazio Cassis ha pledà avant il cussegl per dretg umans da l’ONU a Genevra per schliar conflicts senza violenza. Tar la politica internaziunala na dastgia betg valair il dretg dal pli ferm. Guerras na sajan betg necessarias, ha ditg il minister da l’exteriur.

Cusseglier federal Ignazio Cassis suttastritga l'impurtanza da la convenziun per ils dretgs umans.

Cassis ha plinavant appellà da sustegnair la lavur dal cussegl da las Naziuns Unidas. En pliras regiuns dal mund vegnia numnadamain observà ina violaziun sistematica da las reglas. I dettia plinavant dapli rassissem, xenofobia ed autras discriminaziuns. Conflicts sajan er chars. Ils stadis pertutgads e la communitad internaziunala pudessan spargnar mintg’onn fin 70 milliardas dollars.

Naziuns Unidas pretendan pausa da cumbat

Tar l’inscunter da l’ONU vegn er discutà la situaziun en Siria. Malgrà la cunvegna per ina pausa da cumbat cuntinueschan il bumbardaments en l’enclava dals rebels en l’ost da Ghouta. Tant il secretari general da l’ONU Antonio Guterres sco er l’autcumissari per dretgs umans da l’ONU Said al-Hussein han appellà a la regenza siriana da sa tegnair vi da la pausa da cumbat.

