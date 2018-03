Svizra - AVS: Proxims pass per refurma

Dunnas duain ir cun 65 in pensiun. Cun quai valia la medema vegliadetgna da pensiun per umens e dunnas. Era la taglia sin plivalur duai vegnir auzada, per segirar a media vista las rentas da l'AVS, per maximalmain 1,7%.