AutoDaPosta – in cas per fedpol

L'Uffizi federal per polizia fedpol vegn a manar la procedura penala administrativa cunter L'Auto da Posta Svizra SA. Quai ha il Cussegl federal decidì. La procura publica federala aveva declerà l'emna passada ch'ella na saja betg responsabla per questa procedura. I va per l'examinaziun penala da las irregularitads da retrair subvenziuns dad AutoDaPosta en il sectur dal traffic regiunal.

En il rom d'ina revisiun regulara ha L'Uffizi federal da traffic constatà che AutoDaPosta Svizra SA ha dapi il 2007 fatg gudogn en il sectur dal traffic regiunal ch'ha il dretg sin subvenziuns. Enstagl da declerar ils gudogns ha l'interpresa da transport cudeschà enturn quels sin ulteriurs secturs da fatschenta.

RR novitads 17:00