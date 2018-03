L' Assicuranza per vegls e survivents (AVS), l'Assicuranza d'invaliditad (AI) e l'urden da cumpensaziun dal gudogn (UCG) han il 2017 dumbrà ina rendita neta da 7,11% tar lur investiziuns da chapital. Quai saja ina da las renditas las pli autas dapi onns – han communitgà las assicuranzas socialas. L'onn avant avevan las assicuranzas socialas anc fatg 3,9%.

Cun quai ch'i va per daners da renta vegnan ils daners mo investids cun pitschna ristga. Tuttina han ins pudì augmentar la facultad per 2 milliardas.

Tutgar la facultad d'investiziun il 2024

Cun il 2017 è il president dal cussegl d'administraziun da Compenswiss Manuel Leuthold. Per l'avegnirda l'AVS vesa dentant betg or bain. Leuthold stima ch'ins stoppia davent dal 2027 tutgar la facultad d'investiziun per garantir la liquiditad ed uschia pajar or las rentas. Enfin il 2030 pudess l'entira facultad esser duvrada si. Perquai spera el ch'i dettia bainbaud ina refurma u al main singulas mesiras per spindrar l'AVS.

