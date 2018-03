Il svilup tecnic ha daditg surpassà il dretg vertent. I dat bain prescripziuns per consultaziuns medicinalas, auters tests han però lieu en in sectur grisch quai che pertutga las leschas. Tuttina vegni adina offert dapli da quels tests, per regla en l’internet. Quels dattan infurmaziuns davart la derivanza, ina dieta adattada u la disposiziun sportiva.

En vista a questas purschidas ha il Cussegl federal proponì ina revisiun totala da la lescha per examinaziuns geneticas tar l'uman. Il Cussegl naziunal ha approvà quella cun 175 encunter 3 vuschs.

Da discutar ha sulet in punct dà. La cumissiun leva stritgar il scumond che las assicuranzas dastgan pretender ils resultats da tests genetics ch'èn gia vegnids fatgs. Il Cussegl federal aveva proponì quai per assicuranzas da vita sut 400’000 francs e per assicuranzas d’invaliditad sut 40’000 francs per onn.

Tests prenatals restan scumandads

Determinaziuns da la schlattaina tar embrios avant la 12avla emna da la gravidanza restan scumandadas. Uschia duai vegnir impedì ch'uffants vegnan stgatschads perquai ch'els n'han betg la schlattaina giavischada.

