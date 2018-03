Svizra - 3 morts en in'abitaziun en l'Argovia

En in'abitaziun a Spreitenbach en l'Argovia han ins chattà in uffant ed in pèr mort. Sco la polizia chantunala da l’Argovia scriva sa tractia quai d’in crim da violenza, ina da las persunas mortas saja probabel responsabla per il delict.