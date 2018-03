Zero Waste è ina moda da viver. La finamira è da na sguazzar naginas resursas. En butias da Zero Waste vegnan ils products vendids senza emballadi.

Zero Waste – per pli pauc emballadi

Mintga uman svizzer producescha en media 2 kilos rument per di. Sche tuts vivessan tenor Zero Waste na fiss quai betg pli il cas. Viver Zero Waste è simpel ed ins na sto betg desister dad insatge.

Blera rauba san ins er far sez, uschia spargnan ins raps temp ed er emballadi. Tut quai tutga tar la moda da viver da Zero Waste. En butias da Zero Waste empleneschan ins ils products en agens satgets e recipients e po uschia spargnar ina massa plastic. En Svizra datti fin ussa 40 da questas butias. Planisada è er ina butia a Cuira.

