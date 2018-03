Per la segunda giada aifer in mez onn ha il schef da la Polizia chantunala da la regiun Mesauc surpassà il tempo cun ir cun auto.

Il schef da la polizia chantunala da la regiun Mesauc è vegnì per la segunda giada en ina controlla da sveltezza.

Il schef da la Polizia chantunala da la regiun Mesauc è vegnì per la segunda giada entaifer in mez onn en ina controlla da sveltezza. Quai ha la Polizia chantunala confermà, senza far ulteriuras indicaziuns.

Tenor infurmaziuns betg confermadas saja el charrà cun 130 kilometers l'ura da manaivel da Soazza sin in tschancun, nua che mo 80 kilometers l'ura fissan stads lubids. La glisch blaua saja stada montada nungiustifitgadamain. Il cas vegn uss intercurì da la procura publica.

