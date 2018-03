Reto Raselli – Bio Grischun 2018 per sias ervas

Reto Raselli è cun la marca Erboristeria Biologica producent dad ervas en il Puschlav. El è enconuschent cunzunt pervi da ses tes biologics. Il premi è dotà cun 2018 francs – mintgamai tuttina bler sco l'annada da surdada. Quest onn è el vegnì surdà per la 14avla giada.

Era nominadas per il premi Bio Grischun 2018 eran la cuschiniera Rebecca Clopath da Lon e Cilgia Marti-Rauch da Sent che dat a fit parcellas per ierts.

RR novitads 06:00