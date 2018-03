Pervi da la liberalisaziun dal martgà d’energia en Svizra e la regulaziun dal monopol da la rait èn las pretensiuns creschidas ils ultims onns. Cun l’augment da l’impurtanza da la producziun d’electricitad decentrala e cun il svilup digital e da la mobilitad electrica dettia quai novs basegns dals clients. Questas sfidas vulan la Repower e Poschiavo dumagnar communablamain.

Omadus profiteschan da la collavuraziun

Sco la Repower communitgescha sustegna era il president da vischnanca Alessandro Della Vedova la cuntinuaziun da questa collavuraziun. Cun las adattaziuns fatgas saja questa opziun la meglra per omaduas partidas. La «Impresa elettrica comunale Poschiavo» ch’appartegna a la vischnanca e che gestiunescha la rait en il Puschlav resta independenta. La responsabladad per la planisaziun, la construcziun e l’entira gestiun va dentant per ulteriurs trais onns en ils mauns da la Repower.

