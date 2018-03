Il 2010 è vegnì assassinà in pèr maridà a Brusio. La dretgira superiura da l'Italia a Roma ha uss confermà la culpa dals dus umens da la Moldavia e da l'Italia. Tuttina sto la preinstanza a Milano anc ina giada tractar il cas.

Nova procedura d'appellaziun

La dretgira duai resguardar pli profund tscherts aspects laterals. Uschia sto vegnir intercurì da nov il grad da crudaivladad. L'anteriur policist da la Moldavia che vala sco instigader dal murdraretsch, è vegnì condemnà il 2014 ad in arrest per vita duranta.

Il cumpliz, in Talian dad oz 42 onns, era en emprima instanza vegnì condemnà ad in arrest da 21 onns pervi da cumplicitad. La dretgira d'appellaziun ha pli tard auzà il chasti sin 23 onns per l'interprendider da la Valtellina. La dretgira da cassaziun sto uss giuditgar da nov il possess d'arma betg lubì. Pervi da quest aspect era il chasti vegnì auzà da la segunda instanza. Cun examinar quest fatg anc ina giada, pudess la lunghezza da l'arrest anc ina giada midar per omadus delinquents.

I gieva per daners e debits

Il murdraretsch è succedì il november dal 2010. Las baras dals possessurs d'ina interpresa da transport en la vegliadetgna da 57 e 58 onns eran vegnidas chattadas dals dus figls creschids en las localitads da l'interpresa. Omaduas baras avevan blessuras da sajets sco er ulteriuras blessuras da violenza. Ils delinquents eran vegnids arrestads stgars in onn suenter en l'Italia. Tenor accusaziun era il motiv per il crim daners e debits.

RR novitads 12:00