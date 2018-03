Sper quest credit han ils da Razén anc ditg gea ad in credit per eriger ina chamona da guaud.

La radunanza communala da Razén ha approvà gievgia saira in credit da 750’000 francs per construir ina nova chasa dal club tar la plazza da ballape. Il bajetg existent correspundia betg pli al temp dad oz e adempleschia betg las pretensiuns d’ina infrastructura moderna. Sper gardarobas e stanzas per material duai er dar in’ustaria en la nova chasa dal club. Plinavant èsi er previs da far investiziuns en in’illuminaziun per il plaz da ballape.

Chamona da guaud che serva a scola ma era a privats ed uniuns

Per la construcziun d’ina chamona da guaud ha la radunanza ditg gea ad in credit da 400’000 francs. La chamona duai vegnir messa a disposiziun a la scola sco er a l'Uffizi per il guaud e privels da la natira. Er per persunas privatas u uniuns èsi pussaivel da prender a fit la chamona da guaud.

