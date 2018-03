Sper il program d'exposiziuns è il nov bajetg probabel er stà in impurtant factur per questas bunas cifras. Pertge gia il 2016 aveva il museum registrà in cler augment dals visitaders cun 37'000. Quai malgrà ch'il museum è stà avert be 6 mais pervia da l'avertura dal bajetg nov.

Mesemna ha il museum preschentà il program da quest onn. I dat diversas exposiziuns sco per exempel il «museum en moviment» cun ovras da Peter Trachsel u er in'installaziun da Sara Masüger. L'emprima exposiziun gronda sa deditgescha a las lavurs da l'artist-fotograf Gaudenz Signorell.

Exposiziuns 2018 dal museum d'art 24.02. – 27.05.2018

Gaudenz Signorell

Carte de visite

24.02. – 19.08.2018

Peter Trachsel

Museum en moviment

13.05. – 21.10.2018



Fokus GRafik. Preschentaziun da la collecziun en il cabinet grafic 30.06. – 21.10.2018

Adina auter, adina tuttina. In'emprova davart art e sistems

15.09.2018 – 06.01. 2019

Sara Masüger

15.09.2018 – 06.01.2019

Hugo Weber ed Alberto Giacometti

10.11.2018 – 27.01.2019

Daniel Schwartz

Odissea da glatschers

09.12.2018 – 27.01.2019

Exposiziun annuala da las artistas e dals artists grischuns 2018



