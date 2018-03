Las votantas ed ils votants han tranter auter dà glisch verda ad in credit da 30’000 francs per renovar l'entira infrastructura d'informatica da la scola. Cun quest credit po vegnir realisà il nov rom da scola «medias ed informatica» ch'il plan d'instrucziun 21 prevesa.

La radunanza communala ha plinavant ditg gea ad in credit da 217’000 francs per sanar ils implants per il provediment d'aua.

