Curt e concis:

La citad da Cuira preschenta in gudogn da 26,6 milliuns francs per il quint da l'onn passà .

Revalitaziuns da facultads d'investiziun e dapli entradas d'impostas e dapli consegna dals Manaschis industrials IBC han manà al bun resultat.

Ultra da quai ha la citad gì dapli disciplina tar ils custs.

Tar custs da 236,5 milliuns francs ed in retgav da 263 milliuns francs serra il quint da la citad da Cuira cun in gudogn da 26,6 milliuns francs. Cumpareglià cun il budget dal 2017 è quai in meglierament da 20,9 milliuns francs e cumpareglià cun l'onn avant è il resultat per 11,3 milliuns pli aut. Quai scriva la citad.

Er spargnà tar il persunal

Manà a quest meglierament han divers facturs positivs: La revalitaziun da sulom cun dretg da construcziun e d'immobiglias han chaschunà in plus da 10,5 milliuns francs. Las entradas d'impostas èn 2,5 milliuns pli autas che budgetadas e las remuneraziuns per servetschs ed acts uffizials han purtà 2,5 milliuns dapli che previs en il budget. Er ils Manaschis industrials IBC han consegnà dapli che budgetà, numnadamain 2,8 francs milliuns. Tar ils custs da persunal ha la citad spargnà 1,6 milliuns e tar custs da material e divers 2 milliuns francs.

Bun grad d'autofinanziaziun

Cun in grad d'autofinanziaziun da las investiziuns nettas da 189% è la citad stada abla da finanziar tut las investiziuns cun agens meds. La citad ha fatg investiziuns nettas da 21,5 milliuns francs – quai èn 8,6 milliuns pli pauc ch'anc previs en il budget. Ultra da quai ha la citad da Cuira pudì reducir il chapital ester a lung termin per 25 milliuns francs. La facultad netta è s'augmentada per 18,9 milliuns sin 320,1 milliuns francs.

Grad d'autofinanziaziun Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Quest grad inditgescha en tge dimensiun ch’ina vischnanca po far investiziuns novas grazia a meds gudagnads sez («selbsterwirtschaftet»). In grad d’autofinanziaziun sut 100% maina a novs debits (in grad sut 70% vala sco problematic). In grad d’autofinanziaziun sur 100% munta che debits pon vegnir reducids.

