«Cun il schlargiament da la fabrica pon els schliar plirs problems en ina», uschè il CEO dad INTEGRA Biosciences Elmar Morscher. Dad ina vart pon els lavurar pli effizient, cun quai che mintga pass da lavur ha plaz sut in tetg. Enfin ussa avevan els era be in'entrada per camiuns, uschia devi adina puspè colonnas. Cun engrondir la halla da fabrica vulan els però surtut far dapli gudogn. La mira saja da redublar il gudogn da 2017 da 50 milliuns sin 100 milliuns.

La pli gronda sfida da l'extensiun è surtut il persunal. Entant lavuran 86 persunas per els, en futur dessan quai esser 170. Inschigners ni tecnicists èn dentant martganzia rara. Perquai spera Elma Morscher sin dapli absolvents da las scolas autas, ni che plirs spezialists vesan lur schanza en il Grischun.

Innovaziuns per Roche, Novartis ni Bayer

INTEGRA Biosciences è sa spezialisada sin pipettas per l'industria farmaceutica. D'ina vart han els simplas pipettas, da quellas cun daplirs recipients ed era roboters. Quels empleneschan da sez sur 300 vaiders da reagenza la giada, sin il micro-liter precis. La gronda part da lur products exporteschan els en l'Europa ni en l'America.

La firma a Zezras è part da la firma principala «INTEGRA Holding». Quels han pliras firmas sin tut il mund. Tranter auter fa quella firma era la gronda part da las tavlas da trafic en Svizra.

