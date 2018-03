Tar ina discussiun da podium ha la citad da Cuira rimnà ideas co far pli attractiv la citad veglia.

Davent da butias da pop-up enfin far in hotel or dal Sennhof

Pascal Biedermann, Gabriela Bruno, Melanie Salis (moderaziun), Isabel Schorer ed Urs Marti davart schanzas per la citad veglia da Cuira.

L'interess da discutar davart ideas che pudessan dar novs impuls a la citad veglia a Cuira è stà grond. La Werkstatt a Cuira era il mardi saira pli che plaina. Las ideas ch'èn vegnidas discutadas èn medemamain stadas fitg vastas. Davent da butias ed ustarias da pop-up enfin tar transfurmar il Sennhof tar in hotel è stà d'udir bler. Er il public ha pudì purtar ideas e formular lur basegns e quitads. Uschia sa grittentan divers abitants da la citad veglia da localitads ch'èn gia dapi mais ed onns vidas e fetschian uschia in schlet maletg. Uschia hai dà in barat vast tranter il president da Cuira Urs Marti ed ils experts da Turitg, Son Gagl e Basilea sco era ils preschents.

Maisa radunda discutescha vinavant las ideas

Inputs ed ideas ch'èn stads d'udir mardi saira vegnan discutads vinavant d'ina gruppa da lavur. Quella maisa radunda duai lura er elavurar ina u l'autra mesira per dar nov schlantsch. Plinavant datti actualmain ina concurrenza d'ideas tge far or dal bajetg «Haus zum Arcas». Uschia spera er Urs Marti ch'i giria en l'avegnir dapli en las giassas da la citad veglia ed er en las butias.

L'atmosfera è fitg differenta tar ils possessur da butias

I dettia omaduas situaziuns, di il president da l'uniun «Altstadt Chur» Roman Benker: Fatschentas che stoppian cumbatter e fatschentas ch'hajan gia dapi onns e decennis grond success.

La stizun d'utensils da cuschina «Kuchilada» na po betg sa lamentar. Sco ina da las possessuras di, hajan ellas dapi 35 onns che giaja bain. Tenor Anna Blatt saja cunzunt impurtant da far savens midadas e mussar a la clientella ch'i giaja insatge tar els. Da cumbatter pli fitg cunter la concurrenza online han la papetaria Koch sin il Kornplatz e la stizun d'instruments Fischer en la Obere Gasse. Omadus possessurs din che la clientella cumpareglia il pretsch e cumpria lura il product bun martgà. Sco Silvia Koch che maina dapi quatter decennis la papetaria Koch di vinavant, chattian er adina pli paucas persunas la via en la citad veglia. Cun il City West sajan blers clients ids a perder. Uschia stoppian ins ozendi s'engaschar pli fitg per la fatschenta che anc avant 20-30 onns.

