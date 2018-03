Ulteriur Grischun - Cura vegn il nov bajetg?

La firma Inventx vul schon dapi l'atun construir in nov bajetg a Cuira. Divers facturs procuran dentant per retard: Dad ina vart haja dà retards cun la permissiun da construcziun. Da l'autra vart n'è in dals vischins insumma betg perencletg cun il nov bajetg.