Il tschaiver ha ina lunga tradiziun a Domat. L'emprim til da tschaiver documentà è gia stà enturn il 1908. Pli baud era il temp da tschaiver in impurtant punct en la tradiziun dals purs. In temp en il qual i vegniva savens maridà.

Ils emprims fastizs en furma da fotografias dal tschaiver a Domat dateschan enturn il 1908. Tenor l'archivar da Domat Theo Haas datti dentant en l'archiv da Domat in document dal 1529, nua ch'il tschaiver vegn gia numnà.

Suenter è il tschaiver adina puspè da chattar en ils documents d'antruras. L'emprima fotografia da l'archiv è dal 1908 e mussa il til da bagordas da gievgia grassa tras Domat.

Lescha da tschaiver

Dapi il 1946 datti a Domat ina lescha da tschaiver. Quella è vegnida inoltrada per reglar il temp da tschaiver e per procurar per urden. Da l'autra vart è quai pass stà impurtant per l'emancipaziun. Dapi il 1946 dastgan las dunnas numnadamain era sa mascrar da tschaiver.

