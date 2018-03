La stalla libra è quasi mo in tetg per las vatgas, tut è avert.

Vatgas ed auters animals da bains purils vegnan ozendi savens tegnids en stallas libras – stallas avertas che dattan als animals quasi mo in suttetg. Grazia a quai èn ellas l'entir onn ordavert ed èn disadas da s'adattar a l'aura. Tenor Robert Albin, in pur da bio a Tersnaus che posseda ina tala stalla libra, cumenzian sias vatgas a bajegiar si in pail d'enviern cura che las temperaturas sa sbassian d'atun. Perquai na hajan ellas nagins problems sche las temperaturas sa sbassian sut nulla.

Magliar dapli e star ensemen

Las temperaturas bassas senta Robert Albin cunzunt vid il sa cuntegnair da las vatgas. Per ina giaschian ellas pli stretg ina da l'autra, quai per dar chaud ina a l'autra. E per l'autra maglian las vatgas era dapli cura ch'i fetschia pli fraid. Per stgaudar il corp dovrian ellas dapli energia e perquai stoppian ellas magliar dapli.

