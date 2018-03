Il tschaiver a Trun cumenza cun il til matutin en in aclaun da la vischnanca ed atras il vitg da Trun. A fin va el l'auter di la bun'ura baud cun far urden.

Per ordinari èsi uschia che las guggas organiseschan sezzas il tschaiver en lur atgna vischnanca. Uschia èsi era tar las Lieurs da Trun. I dat blera lavur da far las preparaziun ed era durant il tschaiver èsi da barattar tranter instrument e lavurar. Malgrà ch'igl è ina fitg strapatschanta fin d'emna manegia il president Benjamin Moser:

Igl è la fin finala era ina fitg bella fin d'emna. La finala pon ins passentar questa cun ils megliers collegas ch'ins ha, ubain sco nus schain en nossa gugga, cun la famiglia.

I saja dentant era led cura che la fin d'emna e vargada. Tar ils proxims tschaivers en auters lieus possian ins lura simplamain giudair.

Til matutin

Dapi cura ch'i vegn fatg a Trun il til matutin na po era il commember activ ch'è gia il pli ditg en la gugga betg dir. Lucas Cabalzar ch'è gia 20 onns activ, tranter auter era stà dirigent, manegia che dapi ch'el saja commember vegnia fatg quest til matutin. Nov vidlonder saja cun il temp vegnì ch'els giajan era da mintga tschaiver en in auter aclaun da la vischnanca per sunar. La raschun persuenter saja per far attent ch'igl è tschaiver.

Legenda: Las Lieurs da Trun en acziun durant il til matutin tras Trun. RTR; Gion Hosang

Il suentermezdi è lura era in til da tschaiver tras il vitg. 23 gruppas han fatg part a quel. Sco Benjamin Moser di saja il spezial ch'i haja intgins gruppas da creschids dal vitg mo era da las vischnancas vischinantas che preschentian lur sujets a Trun.