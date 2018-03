Co far puncts al Surselva Jam

Mo in simpel «backside 360» u in grev «frontside 1080 double-cork», cun omadus trics pon ins survegnir blers puncts da la schuria. Quant grev ch'in tric è, quai è mo in dals criteris. Da principi survegn in grev tric era dapli puncts. Quai dentant mo sch'il tric è vegnì fatg bel e schuber.

Pli gugent far in tric ch'ins sa bain e far quel cun stil che far in tric ch'è per ins memia grev.

Era l'anteriur profi da snowboard Sergio Berger è persvadì ch'igl è meglier da far in pli simpel tric e far quest bain, che far in tric pretensius e betg vegnir da mussar quel perfetg. Sper quai è tenor Sergio Berger era la variaziun impurtanta:

Sch'jeu ves per la 5avla giada il medem tric chat jau quai lungurus.

Per la rangaziun ed il dar puncts datti tschertas reglas, sin tscherts puncts vegn guardà spezialmain. Ma tenor Berger e Menzli èsi era in pau chaussa da gust. Per che la rangaziun saja tuttina gista, sa cumpona la schuria ord tschintg persunas. Las notas da questa schuria vegnan lura quintadas ensemen e quintan per la rangaziun.

RR actualitad 08:00